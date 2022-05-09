Manyak manyak işler! Düğünde bu yapılır mı?

Sosyal medyada ilgi çekmek için yapılan tuhaflıklara nikah törenleri de eklenmeye başladı. Denizli’de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetleriyle oturdu. İmzayı atmadan önce damadı yerden yere vuran gelin, "Sade nikahın suyu mu çıktı" eleştirilerine sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesporlu siyah kuşak sahibi judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, düzenlenen törenle dünya evine girdi. Aynı kulüpte spor yaparak tanışan 23 yaşındaki çift, 2013 yılından bu yana olan beraberliklerini nikahla taçlandırdı.

Denizli protokolün de çağırıldığı nikah öncesi gelin ve damat salondakilere bir sürpriz yaptı. Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı. Gelinin damadı yerden yere vurarak yaptığı gösteri kimileri tarafından ilgiyle izlenirken, kimileri tarafından da yoğun eleştiri aldı.