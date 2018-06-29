Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Tuz

1 adet yumurta

İçi için:

250 g az yağlı kıyma

1 adet orta boy soğan

Karabiber

Pul biber

Tuz

Pişirmek için:

Tereyağı

2 yemek kaşığı salça

Üzeri için:

Sarımsaklı Yoğurt

Nane

Sumak

Pul biber

Mantı Tarifi Yapılışı

Genişçe bir kapta unun ortasını açın, yumurtayı kırın, bir tutam tuz serpin ve azar azar su ilave ederek hamuru yoğurun.

Hamurun ne çok kaskatı ne de çok yumuşak olmalıdır.

Hamurdan bezeler yaparak, bunları teker teker, hazır yufkadan daha kalınca olarak açın.

Diğer taraftan kıymanı içine kırmızıbiber, karabiber, tuz ve rendelemiş olduğunuz soğanı ekleyerek biraz yoğurun.

Kıymadan kopardığınız küçük parçaları kare kare kesmiş olduğunuz hamurun üzerine koyun.

Hamurların 4 köşesini bir araya getirip şekillendirin.

Mantılar hazır olunca kaynayan suya atarak 15-20dk kadar pişirin.

Bu arada küçük bir tavada tereyağını eriyip salçayı kavurun.

Pişmekte olan mantının suyuna ilave edin.

5 dk kadar daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Mantıyı tabaklara koyun üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Nane ve bol sumak serperek servis edebilirsiniz.

Dilerseniz pulbiber de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.