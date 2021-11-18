Mantı sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantı sosu tarifi
Türk mutfağının klasik lezzetlerinden mantı, soslarla tadına tat katar.
Peki mantı sosu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Mantı Sosu İçin Gereken Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı Kuru nane
- Kekik
- Tuz
- Pul biber
Yapılışı
Öncelikle bu sosun akışkan olması gerekiyor. Yağ ve salça oranını ona göre ayarlamak gerekli. Sıvıyağ ve tereyağımızı tavada iyice ısıtıyoruz. Yağ kızınca salçamızı ekliyoruz ve iyice eziyoruz. Burada akışkan olması lazım, gerekirse yağ eklenebilir. Salça kızarınca şeker, pul biber eklenir. Son olarak nane, kekik eklenir. Nane ve kekik hafif kızarınca, ocaktan alalım ve mantımız üstüne dökelim. Afiyet olsun.