Mantarın faydaları nelerdir? Hangi mantarlar tüketilebilir?

Vitamin ve mineral deposu olan mantar, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Halk arasında kav, küf, maya, midiyö, pas, puf, rastık ve şapkalı olarak da adlandırılmaktadır. Uzmanlar özellikle et tüketmeyenlerin mantar tüketmesini tavsiye eder. Mantar, vücudun temel ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri kolayca karşılamaktadır. Peki mantarın faydaları nelerdir? Mantar nelere iyi gelir? Tüketilebilen mantarlar nelerdir? İşte detaylar...

Tüketilebilen mantarlar

- Düğme mantarı

- Şitake mantarı

- Portobello mantarı

- Kavak mantarı

Mantarın faydaları

- Karaciğer, akciğer ve bağırsaklardaki toksinleri temizler.

- Selenyum bakımından da zengin olan mantar, kanserli hücrelerin oluşumunu azaltır. Vücuttaki genç hücre sayısını arttırır.

- Mantar doğada en çok D vitamini barındıran besindir. Böylece saç dökülmesini önler.

- Mantar aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir. Bu özelliği ile birlikte kandaki şeker seviyesini dengeler. Uzun süreli tokluk hissi vermesi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir.

- Antioksidan bakımından zengin olan mantar, vücut direncini arttırır. Böylece vücudu hastalıklara karşı korur.

- Sindirimi kolaylaştırır. Yapılan birçok araştırma mantarın sindirim rahatsızlıklarına birebir geldiğini göstermiştir.