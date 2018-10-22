Mantar toplamak isteyen yaşlı çift, ormanlık alanda kayboldu

Alınan bilgiye göre, Sinop'ta yaşayan 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çifti, Akliman mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanda yolunu şaşıran çift, cep telefonuyla akşam saatlerinde jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma, Sinop Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 saattir devam eden arama çalışmalarına jandarma arama kurtarma köpeği "Halka" da katılıyor.