Mantar toplamak isteyen yaşlı çift, ormanlık alanda kayboldu
Sinop'ta 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çiftinin mantar toplamaya gittikleri ormanlık alanda kayboldukları bildirildi.22 Ekim 2018 Pazartesi 00:11
Alınan bilgiye göre, Sinop'ta yaşayan 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çifti, Akliman mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanda yolunu şaşıran çift, cep telefonuyla akşam saatlerinde jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi.
Bunun üzerine Jandarma, Sinop Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 6 saattir devam eden arama çalışmalarına jandarma arama kurtarma köpeği "Halka" da katılıyor.
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