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Aktüel Mantar ile ilgili efsaneler hayatınızdan etmesin
Aktüel

Mantar ile ilgili efsaneler hayatınızdan etmesin

Hafta sonları doğa yürüyüşünde bir araya geldiği vatandaşlara zehirli mantar türleri, mantarların özellikleri ve pişirme şekilleri konusunda bilgiler veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, mantarların bilinçsiz tüketiminin ölümle sonuçlanabildiği konusunda uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:27:00 -
Mantar ile ilgili efsaneler hayatınızdan etmesin

“İnsanlar mantardan korkmuyorlar. Korkmadığımız, ‘köyde yenir’ dediğimiz, ‘amcam yer, dayım yer’ dediğimiz mantarların çoğu insanları öldürebiliyor” diyen Bacak, şu uyarılarda bulundu: “Mantarda ‘Yüzde 99.9 eminim’ yoktur. Mantarda yüzde 100 emin olmak lazım. Eğer yüzde 100 emin değilseniz o mantar sizi öldürebilir. ‘Hayvanların tükettiği mantar yenilebilir’, ‘Acı mantar zehirlidir, acı olmayan mantar zehirsizdir’, ‘Sütlü mantar zehirli değildir’ gibi efsanelere göre hareket etmememiz lazım”

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