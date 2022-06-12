Mantar enfeksiyonu nedir, belirtileri nelerdir? Mantar enfeksiyonundan korunmanın yolları

Mantar enfeksiyonu nedir?

Mantar enfeksiyonu, cilt hastalıkları içinde çok büyük bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Mantar hastalığı genellikle kıl, deri ve tırnak gibi keratinize dokulara yerleşen kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve pullanma şeklinde kendini gösteren bir enfeksiyondur. Özellikle yaz aylarında artar.

Mantar enfeksiyonu belirtileri

Mantar infeksiyonlarının klasik belirtileri arasında ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kepek oluşumu bulunmaktadır. Etkilenen bölgelerde renk değişimi de görülebilir. Yoğun kaşıma sonrası deride oluşan mikro yaralanmalara bağlı olarak sekonder bakteri infeksiyonları da tabloya eklenebilir.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, Pandemi kaynaklı uzakta kalan hayatlarımıza kontrollü şekilde geri dönüldüğünü belirterek, “Dış ortamı çok özledik ve açık havada çokça vakit geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonu, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri görülmektedir. Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden son bahar mevsimine kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun tavsiye edeceği güneş koruyucular güneş gören bütün cilt bölgelerinize sürülmeli ve dış ortamlardayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Bunun yanında açık renkli kıyafetler, güneş gözlüğü takmalı ve güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalıdır. Bilhassa çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

Sıcaklıkların artması ile ter bezlerimizin salgılarında büyük artış ile birlikte özellikle küçük yaşlarda ve erişkinlerde görülen boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde yanma ile birlikte kızarıklık ve tahriş oluştuğunu söyleyen Küçükçakır, “Bu bölgelerin nemli kalmasını engellemek, cilt yapınıza uygun vücut yıkama jelleri veya sabunları ile her gün duş almak ve banyo sonrası önerilen cilt yapınıza uygun nemlendirici kremi sürmek lazım. Pişiğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında yaz aylarında artış oldukça göze çarpıcı olmaktadır. Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde olmakta ve bazen de tırnaklarda kalınlaşma, sararma- kararma ve bozulmalara yol açabilir. Yine cildin kuru kalmasını sağlamak ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü topikal veya sistemik tedaviye acilen başlamak gerekir” şeklinde konuştu.