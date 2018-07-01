Mantar dolması nasıl yapılır?

MALZEMELER: (2 KİŞİLİK)

500 gram mantar

2 sap yeşil soğan

1 Arpacık soğan

150 gr koyun peyniri

yarım çay kaşığı kırmızı biber tozu

1 tutam pul biber

yarım yemek kaşığı sebze yağı

150 gr ıspanak

yarım çay kaşığı küçük hindistan cevizi

tuz

karabiber

YAPILIŞI:

1. AŞAMA

Fırını 180 derecede ısıtalım. Arpacık ve yeşil soğanları ince ince doğrayalım. Bir kasede peynir, kırmızı biber tozu, pul biber, soğanları bitkisel yağla birlikte karıştıralım. Üzerine tuz ve karabiber serpelim.

2. AŞAMA

Tavaya bitkisel yağını dökelim ardından ıspanakları orta büyüklükte doğrayalım ve tavaya koyalım. 3-4 dk pişirelim, üzerine hindistan cevizi rendeleyelim. Ocağın altını kapatalım.

3. AŞAMA

Mantarları sap kısmından ayırarak bir kaşık yardımıyla içini boşaltalım.

4. AŞAMA

Mantarların içerisini peynirli harç ile dolduralım ıspanak ile kapak yapalım. Bir fırın tepsisine mantarları dizelim. Ardından fırına verelim. 12-15 dk peynirler eriyene kadar pişirelim. Daha sonra servis edelim.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.