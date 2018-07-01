Mantar dolması nasıl yapılır?
Hem kolay hem de lezzetli bir mantar yemeği yemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.01 Temmuz 2018 Pazar 21:47
MALZEMELER: (2 KİŞİLİK)
500 gram mantar
2 sap yeşil soğan
1 Arpacık soğan
150 gr koyun peyniri
yarım çay kaşığı kırmızı biber tozu
1 tutam pul biber
yarım yemek kaşığı sebze yağı
150 gr ıspanak
yarım çay kaşığı küçük hindistan cevizi
tuz
karabiber
YAPILIŞI:
1. AŞAMA
Fırını 180 derecede ısıtalım. Arpacık ve yeşil soğanları ince ince doğrayalım. Bir kasede peynir, kırmızı biber tozu, pul biber, soğanları bitkisel yağla birlikte karıştıralım. Üzerine tuz ve karabiber serpelim.
2. AŞAMA
Tavaya bitkisel yağını dökelim ardından ıspanakları orta büyüklükte doğrayalım ve tavaya koyalım. 3-4 dk pişirelim, üzerine hindistan cevizi rendeleyelim. Ocağın altını kapatalım.
3. AŞAMA
Mantarları sap kısmından ayırarak bir kaşık yardımıyla içini boşaltalım.
4. AŞAMA
Mantarların içerisini peynirli harç ile dolduralım ıspanak ile kapak yapalım. Bir fırın tepsisine mantarları dizelim. Ardından fırına verelim. 12-15 dk peynirler eriyene kadar pişirelim. Daha sonra servis edelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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