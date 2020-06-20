Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya giden vatandaşlara çivili tuzak haberi ve sosyal medya paylaşımlarına lişkin Kütahya Valiliği’nden basın açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan “Kütahya’da mantar toplamaya giden vatandaşa ölüm tuzağı kuruyorlar” haberi üzerine Emet Kaymakamlığımız tarafından

gerekli incelemeler yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Bölgede jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada 4 vatandaşımızın araç lastiğinin zarar gördüğü tespit edilmiş, mağdur olan vatandaşlarımızla görüşülmüş ve şikâyetçi olmadıkları öğrenilmiştir. İğdeköy orman yolu, İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından temizlenip yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup olayın tekrarının önlenmesi ve kişi yada kişilerin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmiştir. Bölgede jandarma ekiplerimizin kontrolleri sıklaştırılmış, çivileri yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir "