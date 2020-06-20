  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya giden vatandaşlara çivili tuzak haberi ve sosyal medya paylaşımlarına lişkin Kütahya Valiliği’nden basın açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 08:04:48 -
Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya giden vatandaşlara çivili tuzak haberi ve sosyal medya paylaşımlarına lişkin Kütahya Valiliği’nden basın açıklaması geldi.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan “Kütahya’da mantar toplamaya giden vatandaşa ölüm tuzağı kuruyorlar” haberi üzerine Emet Kaymakamlığımız tarafından


gerekli incelemeler yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Bölgede jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada 4 vatandaşımızın araç lastiğinin zarar gördüğü tespit edilmiş, mağdur olan vatandaşlarımızla görüşülmüş ve şikâyetçi olmadıkları öğrenilmiştir. İğdeköy orman yolu, İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından temizlenip yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup olayın tekrarının önlenmesi ve kişi yada kişilerin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmiştir. Bölgede jandarma ekiplerimizin kontrolleri sıklaştırılmış, çivileri yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı