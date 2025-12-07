Mansur’un işi göz boyamak

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Kurulan kirli ittifaklar sonucu Ankara’yı ele geçiren ve 6 yıldır hizmet yerine propaganda üreten CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, göz boyamaya yönelik icraatlara hız verdi. Göreve geldiği günden beri somut hiçbir eser ortaya koyamayan, başkenti susuzluk ve yoğun trafik batağına saplayan ve ismi “çorbacı başkan”a çıkan Yavaş, şimdi de çiftçiler üzerinden prim kasma telaşına düştü. Ankara’ya 58 kilometre metro hattı yapacağını vaat ettiği halde 1 metre bile metro yapamayan, belediyenin bütçesini konsere, heykele harcayan ve sözde Ankara’nın yüzüncü yılı için diktiği iki beton kazığa 2.2 milyon lira aktaran CHP’li Yavaş, başkente bağlı ilçelerde dağıtılmak üzere tam 1 milyon 500 bin kilogram tohumluk nohut almak için harekete geçti. Başkenti adeta modern bir köy haline getiren Yavaş’a bağlı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca 12 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek ihalede alımı yapılacak tohumluk nohutlar, Ankara’nın Akyurt, Altındağ, Bala, Çamlıdere Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Evren Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerindeki üreticilere dağıtılacak. Tohumluk nohutların teslimi işe başlama bildiriminden sonra 60 gün içerisinde tamamlanacak. Güncel sertifikalı nohut tohumu kilogram fiyatının 60 TL’den başladığı düşünüldüğünde, Yavaş tek seferde ortalama 90 milyon liralık nohut alımı gerçekleştirecek.

SU YOK NOHUT VAR

Konuyu Akit’e değerlendiren Araştırmacı Gazeteci Zihni Çakır, şunları söyledi: “Asli görevlerini yerine getirmeyecek kadar çapsız ve beceriksiz olan Mansur Yavaş, küçücük bir derneğin bile ulaştırabileceği yardımlarla algı yürütüyor. Beceriksizliğini perdelemek için kullandığı bu yöntem, 6 buçuk senedir artık alışkın olduğumuz bir durum. Mansur Yavaş, belediyedeki milyonlarca liralık hukuksuzluğu, yolsuzluğu, usulsüzlüğü, bizzat kendisinin bile Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı üzerinden soruşturmaya tabi tutturup daha sonra da yargıya intikal ettirdiği hırsızlıkları bile bu tür basit seviyedeki yardımlarla örtmeyi başaran bir adam. Nohut dağıtarak, bir kilo kıyma dağıtarak, ‘eczane borçlarını sildim’ diyerek bütün beceriksizliğini, çapsızlığını örtmeye çalışıyor. Ankara’yı hizmetsizlikle, trafik kaosuyla, su sorunuyla baş başa bırakmanın sıkıntısını böyle totalde hiçbir anlam ifade etmeyen sosyal yardımlarla perdelemeyi başarıyor. Oysa bu dağıttığı yardımlar, Ankara’da bir konserdeki vurgun miktarının milyonda biri bile değil. Çok üzülerek söylüyorum; Yavaş’ın bu stratejisinin başarılı olmasının en önemli sebebi, Ankara siyasetinin Mansur Yavaş’ın bu kurnazlığı karşısında acze düşmesi, buna karşı sesini çıkaramaması, toplumu bu yönde bilgilendirememesinden kaynaklanıyor. Mansur Yavaş karşısında yargının işletilememesi ona bu konforu sağlıyor. Bundan başka bir izahı yok!”