Mansur’un gücü afişlere yetiyor
Daha önce Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini toplatıp afişlerin önüne kendi afişlerini astıran Mansur Yavaş, şimdi de AK Parti’nin Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan’ın afişlerini toplattı.
OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA
Ankara’ya 5 yıldır hizmet etmeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim yaklaştıkça gerçek yüzünü göstermeye başladı. Yavaş, önce Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’un afişlerini toplattırmış, toplanamayan afişlerin önüne de kendi afişlerini asmıştı. Gücü afişlere yeten Yavaş şimdi de AK Parti’nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Aydoğan’ın Batıkent Turgut Özal Mahallesi’ndeki pankartlarını Büyükşehir Belediyesi’ne ait zabıta ekiplerince söktürdü. AK Partili vatandaşlar ise duruma tepki gösterip müdahale etti.
CHP Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ise eli cebinde, ayağında kunduralı pankartlarının da sökülmediği tespit edildi. Sokaklarda asılı afişleri toplatmak için zabıta ekiplerini sahaya süren Yavaş, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı engellemek için Ankara'da adil olmayan bir yarış ortaya koyuyor.
Duruma Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi Gökçek “Bak Mansur Yavaş, seni ikaz ediyorum. Zabıtadaki zorbaları durdur. Bir daha AK Parti ve ve MHP’nin afişlerimize dokunmasınlar. Farklı davranırsan hesabını verirsin” dedi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ABB’den 1 milyar liralık ‘direk’ vurgunu! Mansur Yavaş belediyeyi böyle zarara uğrattı
Gündem
Mansur Yavaş'ın bir algı operasyonu daha elinde patladı! Türkiye'de iş bulamayan kızına Londra'da şirket kurmuş