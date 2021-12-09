Mansur’un ekmeğe saygısı yok

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde her gün yeni bir rezalet patlak veriyor. Sayıştay raporuyla belediye iştiraklerinin zarar ettiği ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde şimdi de Halk Ekmek skandalı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ekmeğe astronomik oranda zam yapan Yavaş’ın yönetimindeki Halk Ekmek fabrikasının pislik içerisindeki görüntüleri görenleri isyan ettirdi.

Nimet yerlerde

Halk Ekmek fabrikalarında ekmeklerin kasalarda değil yerlerde istiflendiği görüntülerin ifşa olması kamuoyunda infiale neden oldu. Hatırlanacağı üzere Yavaş geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkez İdare Müdürü Özgür Karakoç’u Halk Ekmek A.Ş’ye Yönetim Kurulu Üyesi atamıştı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara’da liyakatli bir yönetimin olmadığını ve şehrin taş devrine döndüğünü kaydetti.

Kurumlar yandaşa teslim

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Mansur Yavaş hizmet değil algı belediyeciliği yapıyor. Şehir yönetilmiyor adeta savruluyor. Ankara’da taş üstüne taş konulmadı. Mega kent adeta taş devrine döndü. Şeffaflık edebiyatı yapan Yavaş fersah fersah şeffaflıktan uzak bir tavır sergiledi” dedi. CHP döneminde Ankara’da yandaşlığın kitabının yazıldığını kaydeden Burhan, “Belediyeye işçi memur alımları CHP ve İYİ Parti’nin referansıyla oluyor. Memur-Sen üyesi 3 bin memur vardı. 1070’e düştü. Hak-İş üyelerinin çoğunu kaybetti” ifadelerini kullandı.

Belediye yönetim krizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir yönetim krizi olduğunu kaydeden Burhan, şöyle devam etti: “Belediye şirketlerine CHP’li isimler atadı. Biri kurumda beş defa yönetici değişikliği yapıldı. Yandaş olmayacağım dedi. Partizanlık yapmayacağım dedi. Fakat hep aksi yönde davrandı. Ankara’da yeşil alan bile kalmadı. Kuru peyzaja döndü. Kurumlardaki sürekli ekip değişikliği de doğru değil. Sonuçta böyle görüntüler ortaya çıkıyor.”