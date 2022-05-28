Mansur Yavaş'tan Selahattin Demirtaş'a onay: İnşallah...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin oylarıyla belediye koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş, borcunu ödeyeceğini resmen açıkladı. Van'da "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen kişiye Yavaş "İnşallah" yanıtını verdi. AK Parti milletvekili Alpay Özalan ise skandala "Balon patladı" yorumunu yaptı. Vatandaşlar da Mansur Yavaş'a "Bebek katili Abdullah Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?" diye sordu.
Yeniakit.com.tr
Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve FETÖ'nün kuyruğunu takılmış takılmış gidiyor. Partinin genel başkanından, vekillerine, belediye başkanlarına kadar neredeyse tüm üst kademe birbiri ardına skandal ifadelerle gündeme geliyor.
Son skandal Mansur'dan!
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçimlerdeki borcunu resmen ödeyeceğini açıkladı.
Van ziyareti sırasında kendisine "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen kişiye Mansur Yavaş "İnşallah" yanıtını verdi.
"Balon patladı"
Skandal sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, "Balon patladı" yorumunu yaptı.
"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz"
"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan terör tutuklusu Demirtaş'la ilgili skandala imza atan Yavaş'a vatandaşlar da sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mansur Yavaş'a "Bebek katili Abdullah Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?" diye sordu.