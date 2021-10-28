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Siyaset Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Cumhurbaşkanlığı hedefim yok'
Siyaset

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Cumhurbaşkanlığı hedefim yok'

Yabancı basın mensupları ile bir araya gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:58:00 - 2021-10-29 00:06:46
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Cumhurbaşkanlığı hedefim yok'

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı mensupları ile bir araya geldi.

Yavaş'a, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş) aday gösterirse hayır demeyiz." sözleri soruldu.

Cumhurbaşkanlığı hedefi olmadığını söyleyen Mansur Yavaş, şöyle cevap verdi:

"Ben aynı anda sakız çiğneyip, bisiklet sürebilirim ama belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir durum içinde olamam. Ankara halkına vaatlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye anket yaptırmadım. İnsanların bana sempatiyle yaklaşmasından memnunum. Sayın Akşener de iltifat ediyor. Kendisiyle görüşmüş değilim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gurur verici olur, ama ben zengin bir Ankara hedefine odaklanıyorum."

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