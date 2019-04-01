Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye teşekkür ziyareti

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’deki balkon konuşmasının ardından İYİ Parti’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ziyaretin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşmasında, “Mansur Yavaş kardeşim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bize de teşekkür ziyaretine geldi ama ben kendisine teşekkür ediyorum. Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak Ankara’mızı kazandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Üstün başarılar diliyorum Başkanım size” dedi.

Mansur Yavaş ise “Ben de Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük nezaket gösterdiler, arkamızda durdular. Bu zorlu yarışta hakkımızı, hukukumuzu Türkiye’nin her yerinde aradılar. Bu güvenlerinden dolayı hem kendisine, şahsında bütün İYİ Partililere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.