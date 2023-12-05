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Gündem Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum
Gündem

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

Yeniakit Publisher
2023-12-05 12:01:00 -
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğine "hayır" kararını değerlendirdi. Yavaş, "Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu. Yavaş, “Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz” dedi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN İŞBİRLİĞİNE "HAYIR" KARARI ÇIKMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, GİK toplantısının ardından gazetecilere CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine 'hayır' kararı çıktığını söyledi.

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