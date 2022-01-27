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Siyaset Mansur Yavaş'tan işçilere tehdit! ‘Ya istifa edersiniz ya da…’
Siyaset

Mansur Yavaş'tan işçilere tehdit! ‘Ya istifa edersiniz ya da…’

31 Mart seçimlerinden önce hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarının sözünü varan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 şoförü işten atmakla tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 16:03:00 -
Mansur Yavaş'tan işçilere tehdit! ‘Ya istifa edersiniz ya da…’

 Yeni Akit/Ankara 

31 Mart seçimlerinden önce hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarının sözünü varan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 şoförü işten atmakla tehdit etti.
AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Burhan, söz konusu şoförlerden birinin kendisine attığı mesajı paylaşarak, “Ankara Belediyesi Ulaşım Dairesine bağlı 10 Baş Şoför’e istifa edin yoksa sizi işten atarız tehdidi var. İşçiler seçimlerde güya AK Parti adayı Özhaseki’yi desteklemişler. Mansur Başkan hani ekmekle oynamayacaktınız? Hani rozetsiz başkan olacaktınız. Yazıklar olsun. @mansuryavas06” ifadelerini kullandı.

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