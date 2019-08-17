Mansur Yavaş'tan heykel 'hizmeti!' sonrası Anıtkabir talimatı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ilk 100 günde heykel açılışı ve heykel temizlikleri dışında bir şey yapmayan Mansur Yavaş, şimdi de Anıtkabir'in yol ve çevresinin düzenlenmesi için talimat verdi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Belediye çalışanlarının ikramiyelerini ödeyemeyerek, göreve başlamasının ilk 100 gününde heykel açılışı ve heykel temizlemesi dışında bir şey yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de Anıtkabir için talimat verdi.
Anıtkabir talimatı
Yavaş, Anıtkabir'e çıkan yol ve kaldırımlardaki hataların düzeltilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için talimat verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, "Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir’in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir. Sözümüzdür ki; Ata’mızın ebedi mekanını Ata’mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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