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Gündem Mansur Yavaş'tan gece talanı!
Gündem

Mansur Yavaş'tan gece talanı!

Tek özelliği "susmak" olan ve başkentte gözle görülür hiçbir icraatı olmadığı halde her köprüye "et dağıttık, internet dağıttık" mesajları asan ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzlerce ağacı gece yarısı sessiz sedasız söktü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Yavaş’a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 14:26:00 -

 Yeni Akit  Ankara 

"Tek özelliği "susmak" olan ve  başkentte gözle görülür hiçbir icraatı olmadığı halde her köprüye "et dağıttık, internet dağıttık" mesajları asan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzlerce ağacı gece yarısı sessiz sedasız söktü. Yavaş’a en büyük tepkiyi Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gösterdi.

"Fark edilmez mi sandın Mansur Yavaş?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı sert tepki gösterdiği mesajında şunları yazdı:

"Kabile ve reisinin gece talanı!

Bakımsızlıktan kuruttuğun yüzlerce ağacı gece yarısında sökünce fark edilmeyecek mi zannediyorsun Mansur Yavaş!

Boşa 'Tanırsan Sevmezsin' demiyoruz.

Karanlıklarda saklanmayı bıraktığı anda tuzla buz olacak."

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