Mansur Yavaş'tan bir skandal daha! "Senet yanımda imzalandı" dedi; ama imza sahte çıktı!

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara 1.İcra Hukuk Mahkemesine bizzat verdiği dilekçede Mansur Yavaş; "Borçlu bonoyu alacaklı hanesi hariç bizzat yanımda isim ve adres kısmını yazarak imzalamıştır" diyor.

Ancak yapılan inceleme ve adli tıp kayıtlarına göre Mansur Yavaş'ın 'önümde imzalandı' dediği senetteki imzalar sahte çıktı.

"Avukatlık sözleşmesi yok"

Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve mevzuyla ilgili vergi ödemediği de ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın 600 bin dolarlık senedi hangi maksatla aldığı ise olayın hukuki boyutlarının daha çok büyüyeceğini gösteriyor.

"Vergi kaçırmanın itirafı"

Mansur Yavaş mahkemede verdiği ifadede niçin avukatlık sözleşmesi yapmadığını da itiraf ederek; "Karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu. Bu sebeple senet imzalandı" diyerek vahim gerçeği gözler önüne seriyor.