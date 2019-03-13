0553 313 94 23

Mansur Yavaş'tan bir skandal daha! "Senet yanımda imzalandı" dedi; ama imza sahte çıktı!

Mansur Yavaş'ın 500 bin TL kötü niyet tazminatı ve ceza aldığı sahte senet davasında skandalın boyutları giderek büyüyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:52
Mansur Yavaş'tan bir skandal daha! "Senet yanımda imzalandı" dedi; ama imza sahte çıktı!

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara 1.İcra Hukuk Mahkemesine bizzat verdiği dilekçede Mansur Yavaş; "Borçlu bonoyu alacaklı hanesi hariç bizzat yanımda isim ve adres kısmını yazarak imzalamıştır" diyor.

Ancak yapılan inceleme ve adli tıp kayıtlarına göre Mansur Yavaş'ın 'önümde imzalandı' dediği senetteki imzalar sahte çıktı.

"Avukatlık sözleşmesi yok"

Avukatlık sözleşmesi yaparak fatura kesmesi gereken Mansur Yavaş'ın herhangi bir sözleşme yapmadan senet aldığı ve mevzuyla ilgili vergi ödemediği de ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın 600 bin dolarlık senedi hangi maksatla aldığı ise olayın hukuki boyutlarının daha çok büyüyeceğini gösteriyor.

"Vergi kaçırmanın itirafı"

Mansur Yavaş mahkemede verdiği ifadede niçin avukatlık sözleşmesi yapmadığını da itiraf ederek; "Karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde 300 bin doları vergiye gidiyordu. Bu sebeple senet imzalandı" diyerek vahim gerçeği gözler önüne seriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:52
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Avukatlık sözleşmesi
  4. senet skandalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına..
    2. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir..
    3. ABD maslahatgüzarı, Sudan'da muhalif..
    4. ''Genç kadınlarımızın liderlik..
    5. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    6. Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!
    7. Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin..
    8. Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    9. Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de..
    10. Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto..
    11. Mansur Yavaş'tan bir skandal daha!..
    12. Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle..
    13. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika için..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li..
    15. Polonya’da öldürülen öğrencinin katili..
    16. Başkan Babaş: “Hem hizmet ürettik hem..
    17. Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının..
    18. MAKÜ’de “Mehmet Akif’i Anlamak ve..
    19. Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Türk..
    20. Milas’ta Mehmet Kocadon sevgisi
    21. CHP adayı Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik..
    22. POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
    23. Çember daralıyor: Guaido'ya 'sabotaj'..
    24. "İsrail'in Filistin topraklarındaki..
    25. Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2019
    27. Üvey babasının kafasına bıçak saplayan..
    28. Bodrum’da tedavi altına alınan kedinin..
    29. GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik..
    30. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?