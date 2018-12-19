Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş'ı arayarak tebrik etti. Bunun üzerine Yavaş, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.19 Aralık 2018 Çarşamba 14:09
CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini telefonla arayıp tebrik ettiğini açıkladı.
Dün CHP Parti Meclisi toplantısı ardından Ankara büyükşehir belediye başkanı adaylığı açıklanan Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, "İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım" dedi.
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