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Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş'ı arayarak tebrik etti. Bunun üzerine Yavaş, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:09
Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması

CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini telefonla arayıp tebrik ettiğini açıkladı.

Dün CHP Parti Meclisi toplantısı ardından Ankara büyükşehir belediye başkanı adaylığı açıklanan Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, "İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:09
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Meral Akşener

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  • haydahayda8 dk önce
    seçimlerde şükranı görecen ulan bukalemun bile senin gigi yetenekli olamaz mhp nere chp nere arasında 1000 km varlan mansur...
  • Oktay arkali Oktay arkali 1 sa önce
    Gecen se cimde. Kazanamadin bu defada kazanaman keske tunceliden koysaydin kazanirdin mahsur ne kadar sag satanmissin

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