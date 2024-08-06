Mansur Yavaş’tan adrese teslim ihale! Kapalı Ankapark için 35 milyonluk kıyak

CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür’ün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 42 milyon lira değerinde havuz bakım ihalesi aldığı ortaya çıktı.

İHALE TUTARLARI TOPLAM 42 MİLYON

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediye CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür’ün yöneticiliğini yaptığı 'Ahed Plastik' firmasına 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 42 milyon liralık havuz bakım ihaleleri verdiği ortaya çıktı.

Ahed Plastik firmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan işlere yer verildi. Yapılan paylaşımlarda "Ankara’nın simgesi olan “ Gençlik Parkı “ havuzları Ahed Plastik güvencesiyle yenilenmiş, havuzlar PVC Geomembran ile kaplanarak yeniden faaliyete geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAPALI ANKAPARK'A 35 MİLYONLUK HAVUZ BAKIMI



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CHP'li yandaşa verilen ihalelerdeki en büyük skandalın ise Ankapark'la ilgili olduğu ortaya çıktı. 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan ihalede şu anda aktif olmayan Ankapark için toplam 34 milyon 670 bin 668 liralık havuz yalıtım ihalesi yapıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın’dan açıklama geldi. Yalçın, ihalelerin adrese teslim olduğunu belirtti ve CHP grup sözcüsünün yöneticisi olduğu bir firmaya verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi;

‘’CHP grup sözcüsü Gül Eda Hür Hanım Efendi, Çankaya Meclis Üyesi kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Büyükşehir Belediyesi'nde grup sözcüsü. Gül Eda Hür hanımefendinin yönetici olduğu AHED Plastik isimli şirketle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 42 Milyon liralık toplamda beş tane ihale aldı. Bakın ben de ihale ediyorum ancak bu ihale değil. Çünkü bu 3G usulüyle yapılmış. 3G istisna kapsamı demektir. Yani davetiye usulü yapılmış bir alımdır. Açık bir ihale değildir. Şeffaf değildir. Tamamen kapalı olarak yapılmış Mansur Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim verilmiş iştir bu 5 tane iş.’’

6 YILDIR ÇİVİ ÇAKMADIĞI ANKAPARK İÇİN 35 MİLYONLUK ALIM YAPILMIŞ

‘’İşin en garip tarafı da 42 Milyon liralık adrese teslim iş verilmiş. Bunlardan en önemlisi yaklaşık 35 Milyon lira tutarında olan yani toplam tutarın %90', 6 yıldır kapalı olan Ankapark’ın havuzları için verilmiş. 6 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı devralmış. Bugüne kadar çivi çakmamış, açmamış, açılmamış AnkaPark'la ilgili havuz yalıtım işi. Mansur Yavaş Ankapark'ı siyasi bir malzemeye çevirip çürümeye terk etti. 6 yıldır çivi çakılmadı ama bundan 10 ay önce yapılmış bir alım var. Buna ihale demeye bile dilim varmıyor. Belki bunun parası bile ödenmiştir. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 yıldır çivi çakmadığı Ankapark'la ilgili Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü hanımefendinin yetkilisi olduğu bir şirketten böyle bir alım yapmıştır. Nerede liyakat? Nerede adalet? Nerede şeffaflık? Böyle bir şeyin olması inanılmaz, kabul edilemez bir durumdur. Aynı şeyin AK Partili bir meclis üyesi tarafından yapıldığını düşünebiliyor musunuz?’’

‘’BU İŞLERİN HİÇBİR TANESİ AÇIK İHALE DEĞİL, HEPSİ ADRESE TESLİM’’

‘’Hanımefendi bir basın açıklaması yapmış. Diyor ki tüm bu işlerin hepsi açık ihale olarak yapılmıştır. AHED plastik ihaleye girip şeffaf bir şekilde iş almıştır diyor. Kimi kandırıyorsunuz? Milletin aklına dalga geçmeyin. Bu işlerin hiçbir tanesi açık ihale değil. Hepsi adrese teslim. Canlı yayın diyorum diyor. Canlı yayın bile yapsa davetiyeli olarak kendi davet ettiği firmalar arasında yapmış olduğu bir alım 3 tane firma davet ediyorlar. Bunların arasında alım yapıyorlar. Bununla ilgili canlı yayın yapsanız ne olur? Tiyatrodan öteye geçemez. Mansur Yavaş geldiği günden beri ihalelerin %80'ini adrese teslim yaptı. Biz zaten bunları şeyde denetim komisyon raporlarında geçtiğimiz dönemlerde yayınladık. Gerçekte böyle bir şeyin olmadığını kendileri de biliyor biz de biliyoruz. Ancak hala kamuoyunu aldatmaya devam ediyorlar.’’

‘’HEM SAVCILARI HEM DE MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE DAVET EDİYORUM’’

‘’Ama bu konu kesinlikle üstüne gidilmesi gereken önemli bir konudur. Böyle bir şeyin olması asla kabul edilemez. Ben hem savcıları göreve davet ediyorum. Hem Mansur Yavaş'ı göreve davet ediyorum. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini Ankara yöneticilerini, genel merkez yöneticilerini, Özgür Özel’i göreve davet ediyorum. Gerçekten samimiyseniz derhal bu konuyla ilgili işlem başlatın der. Ama görmezden gelirseniz işte o zaman biz sizin samimi olmadığınızı çok net anlıyoruz.’’