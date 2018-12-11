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Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! "Kılıçdaroğlu 'İYİ Parti'den aday ol' dedi"

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimlerde yapılacak iş birliği tartışmalarında Ankara için en önemli aday olarak gösterilen Mansur Yavaş, suskunluğunu bozdu. Yavaş, "İttifakta Ankara'nın İYİ Parti'ye kalma durumu var. Sayın Genel Başkan bana 'Ankara'dan İYİ Parti adayı olursanız destekleriz' dedi. Ben de kabul etmedim, kendisine teşekkür ettim" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 18:46
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! "Kılıçdaroğlu 'İYİ Parti'den aday ol' dedi"

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden seçim iş birliği müzakerelerinde, Ankara için konuşulan formüllerin odağında olan Mansur Yavaş, sonunda konuştu. Milliyet'in haberine göre Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gece yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İYİ Parti'den aday ol, biz de destekleyelim"

Yavaş, dün gece CHP Genel Merkezi'nde, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Gündemde, CHP ile İYİ Parti arasında devam eden seçim iş birliği müzakereleri vardı. Görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a, "İYİ Parti'den aday ol biz de destekleyelim" teklifini ilettiği iddiaları kulislere yansıdı. Ankara özelindeki tartışmaların odağında olan Yavaş, hem dünkü görüşme hem de adaylığında gelinen aşamaya ilişkin konuştu.

Yavaş, "İttifakta Ankara'nın İYİ Parti'ye kalma durumu var. Sayın Genel Başkan bana 'Ankara'dan İYİ Parti adayı olursanız destekleriz' dedi. Ben de bunu kabul etmedim, kendisine teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçte ne olacağını göreceğiz, ben de izliyorum" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:46
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Adaylık açıklaması
  4. İYİ Parti
  5. Yerel Seçimler

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