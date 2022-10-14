Mansur Yavaş'la ilgili bomba iddia! Resmen yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, il başkanları toplantısında söylediği "Kemal Bey kararlı. Aday gibi gözüküyor" sözünün detaylarını kaleme aldığı köşesinde, Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun "anlaştığını" iddia etti. Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da 6'lı masanın kendisini aday göstermesi halinde aday olmayı kabul ettiğini savundu.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İl başkanları ile Akşener arasında iki konuda önemli bir diyalog yaşanıyor.

1- İl başkanları, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız' diye ısrar edince Akşener, 'Kemal Bey kararlı. Aday gibi gözüküyor' demiş. İl başkanlarının yüzü asılmış. İYİ Parti yöneticileri bu durumu, 'Herkes Kılıçdaroğlu’nun aday olduğunu görüyor. Kendisi de ‘6’lı masa aday gösterirse onur duyarım’ diyor. Herkesin gördüğünü Meral Hanım da görüyor. Meral Hanım bu durumda yok Kılıçdaroğlu aday değil dese olur mu?' diye izah ediyorlar.

2- İYİ Parti il başkanları Mansur Yavaş isminde ısrar edince Meral Akşener bu kez, 'Kendisi çıkıp ben adayım demeden kimseyi aday gösteremeyiz' diyor. Akşener’in bunu biraz da sitemkâr bir üslupla söylediği ifade ediliyor.

İYİ Parti yöneticileri, 'Mansur Yavaş aday olmalı ki biz de kendisini destekleyelim. Ama kendisi aday olmazsa İYİ Parti ne yapsın?' diyorlar. Herhalde Kılıçdaroğlu’na rağmen Mansur Yavaş’ı aday gösterecek değiller. Ama ben bir adım ileri gideyim. Kulislerde Kılıçdaroğlu ile Akşener’in anlaştığı konuşuluyor.

Şimdi gelelim o kulise. Mansur Yavaş ismi hep gündemde oldu. Mansur Yavaş da hep ismini gündemde tutacak işler yaptı. Ama ne adayım dedi ne aday değilim dedi. Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağı büyük ölçüde netleşti. Ama adaylık iddiasından vazgeçmedi. Çünkü Mansur Yavaş’ın, '6’lı masa aday gösterirse ancak o zaman aday olurum' dediği söyleniyor. Peki, 6’lı masa aday gösterir mi? 5’i anlaşsa bile Kılıçdaroğlu istemez."