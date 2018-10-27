Mansur Yavaş'la Ahmet Hakan birbirine girdi! "Fırıl fırıl dönme"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan,"O zaman sen de fırıl fırıl dönme Mansur Efendi" başlığıyla yayımlanan yazısında birkaç gün önce yazdığı "Mansur Yavaş AK Parti'yle temasa geçmiş. AK Parti'nin Ankara adayı olmak istiyormuş" kulisine gelen tepkileri eleştirdi.

"İspat etmeyen şerefsizdir"

CHP'nin 2014'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın "Doğrulamadan uydurma kulis bilgileri ile provakatif haber yapma tarzını heralde kankanızdan aldınız. Size onun üslubu ile 'İspat etmeyen şerefsizdir' demem gerekiyor. Ama bu tarz bana uymuyor" ifadesine tepki gösteren Hakan, şöyle devam etti:



" Hele bir cevap ver: Sen hem CHP'yi, hem de İYİ Parti'yi çantada keklik tutmaya çalışmıyor musun? Sen elini açık etmemek için yerel seçim öncesi dans üstüne dans etmiyor musun? Sen aday olacağın partiyi belirlemek için soteye yatıp havayı koklamıyor musun?



MHP'li iken CHP'den aday olmayı içine sindirmiş biri olmasan, "Şu anda her türlü teklife açığım" pozisyonunda olmasan, "Benim partim belli. Benim AK Parti ile ne işim olur? Bu bana hakarettir. İspatlamazsan şerefsizsin" falan diye üst perdeden laflar etmeye belki hakkın olabilir. Ama sen öyle biri değilsin ki. İnsan çıkar, "Ahmet Hakan'ın verdiği bu kulis bilgisi doğru değildir" diye efendice bir açıklama yapar. O partiden bu partiye fırıl fırıl dönen bir siyasetçi olarak afra tafra yapmaya en azından utanır be! "