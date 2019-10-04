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Mansur Yavaş'ın sokağa attığı çocuklara AK Partili Mamak Belediyesi sahip çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Çocuk Evleri’ni kapatarak sokağa attığı çocuklara AK Partili Mamak Belediyesi sahip çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkanlık konutunu meclis kararı ile çocuklara tahsis etti.

04 Ekim 2019 Cuma 13:48
Mansur Yavaş'ın sokağa attığı çocuklara AK Partili Mamak Belediyesi sahip çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapattığı çocuk evlerinden tahliye ettiği çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Meclis kürsüsünden sahip çıkacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyu Mamak Belediye Meclisi gündemine taşıyarak çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı aldı. Ekim ayı Mamak Belediye Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'nde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin kabul oyu, CHP'li meclis üyelerinin ret oyu sonucu oy çokluğu ile alınan kararla Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evleri'nin kurulmasına karar verildi.

Riskten daha büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz

Büyükşehir Belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Yasası'nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, "Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Fakat biz işin özüne şöyle bakıyoruz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakıfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır" dedi.

Mikrofonlar asla kapanmayacak

Bütün meclis üyelerine konuyla ilgili söz hakkı vermek istediğini ve isteyen meclis üyelerinin kürsüye çıkarak fikirlerini özgürce dile getirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Köse, "Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sonuna kadar burada düşüncelerinizi ifade etmek sizin hakkınız, bu bir lütuf değildir. Ben burada sadece belediye başkanı olarak oturmuyorum, ben burada meclisi yöneten birisi olarak oturuyorum. Her birinizin sonuna kadar konuşmaya hakkı var, burada süre sınırlaması da yok. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu meclis milletin meclisidir. Sizlerin mikrofonu asla kapanmayacak" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 13:48
  1. Mansur Yavaş
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Mamak Belediyesi
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. CHP

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet12 dk önce
    Mamak seni Alkışlıyorum
  • Omer Omer 13 dk önce
    Durust olun
  • Ömer Ömer 14 dk önce
    Kardesim mansur yavas 159 kisiyi isinden etti hergun gazetelerde manset oluyor 14000 fahri kuran kursu ogreticisi 20 gun önce atildi hic de yayinlamiyorsunuz onlari da mansur mu atti.siz de ayni hamursunuz
  • MuratMurat27 dk önce
    Akp o kadar sorumsuz davraniyoki disiplin diye bir sey yok devlet populizm yapacam diye coluk cocugu kullanmak kadar buyuk serefsizlik yok

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