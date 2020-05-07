'Mansur Yavaş'ın skandalı iki cana mal oldu' iddiası! Gökçek paylaştı

yeniakit.com.tr Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın itfaiyenin başına işten hiç anlamayan bir dalgıçı atadığı, itfaiyeyi yönetemeyen ekibin araçların bakımını yaptırmadığı, köpük kulesinin Kazan'daki tiner fabrikası yangınına giderken yolda kaldığı, ihmalin iki cana mal olduğu iddiasını paylaştı.

Ankara Takipte isimli hesabın, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde yangın söndürme rezaleti iki cana mal oldu. Kazan’da tiner fabrikasında yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin elinde bu tür yangınlarda kullanılan bir tane köpük aracı bulunuyor. Bu aracın bakımlarını yaptırmadılar. Araç yangın için yola çıktı ama Şaşmaz’da yolda kaldı." iddiasını Twitter hesabından yayınlayan Gökçek, olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ya Ankara Büyükşehir Belediyesi her yerde dökülüyor... Ben Ankara'ya böyle bir belediye bırakmadım... Olanı muhafaza etmekten acizler... Ankara böyle çapsızlara mı kalacaktı?"

İşte o tweetler: