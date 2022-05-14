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Siyaset Mansur Yavaş'ın sağ kolundan adaylık açıklaması
Siyaset

Mansur Yavaş'ın sağ kolundan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 08:34:00 -
Mansur Yavaş'ın sağ kolundan adaylık açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın önerisi ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlayan Mansur Yavaş’ın en yakınındaki isim Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Yavaş’ın adaylık açıklamasında bulundu.

Volkan Memduh Gültekin, TV5’te yayınlanan Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Gültekin, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklanmış durumdayız. 6 milyon Ankaralı demiş ki 'bu şehrin belediye başkanısınız.

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