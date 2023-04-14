Mansur Yavaş'ın feleği şaşacak! Resmen kamyon çarpmışa dönecek
Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, "PKK da kim oluyormuş, Kandil’i başlarına yıkarız" diye efelenen Mansur Yavaş'a çok fena ayar verdi.
Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, "PKK da kim oluyormuş, Kandil’i başlarına yıkarız" diye efelenen Mansur Yavaş'a çok fena ayar verdi. Yavaş'a "Sen sus, patronların konuşsun" diye seslenen Tamer, özetle şunları kaydetti:
"Mansur Yavaş meydan okuyor:
- PKK da kim oluyormuş, Kandil’i başlarına yıkarız.
(...) Lakin sen sus.
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- Patronların konuşsun.
Onlar ne diyorlar bakalım?
Yoksa kendilerinin diyemediğini sana mı söyletiyorlar? (...)"