Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, hakkındaki ağır yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını perdelemek için başvurduğu "çorba" kurnazlığı deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve odağında sanatçılara ile organizasyon şirketlerine akıtılan milyonlarca liranın bulunduğu soruşturmayı, "ücretsiz çorba dağıttığım için soruşturuluyorum" diyerek halka servis eden Yavaş’ın, algı operasyonuyla halkın aklıyla alay ettiği ortaya çıktı.
Dosyanın asıl içeriğinde yer alan fahiş konser harcamalarını gizlemek isteyen Yavaş, AK Partili belediyelerin hizmetlerini de hedef alarak "iktidar çorbada taraf tuttu" yalanına sarıldı.
Gerçeklerin konuşulmasından köşe bucak kaçan Yavaş’ın, soruşturma dosyasındaki milyonluk konser skandallarını "bir tas çorba" üzerinden mağduriyete çevirme çabası, kamuoyunda "pişkinliğin böylesi" dedirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in benzer hizmetini örnek göstererek "çifte standart" algısı oluşturmaya çalışan Yavaş’ın, aslında yargılandığı konunun halka dağıtılan çorba değil, yandaş şirketlere akıtılan milletin parası olduğu belgelerle tescillendi.
Hukuki sürecin halka dağıtılan ikramlarla hiçbir ilgisi olmadığını bilen ancak siyasi ömrünü algı ve manipülasyonla uzatmaya çalışan Yavaş’ın bu sahtekarlığı, sağduyulu Başkentliler tarafından tepkiyle karşılandı. "Çorbayı vatandaşa, milyonları sanatçıya" dağıtan yönetim anlayışının, hesap verme vakti geldiğinde sığındığı "çorba" bahanesi, Ankara’nın kaybolan yıllarının üzerini örtmeye yetmedi.
