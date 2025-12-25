Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, hakkındaki ağır yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını perdelemek için başvurduğu "çorba" kurnazlığı deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve odağında sanatçılara ile organizasyon şirketlerine akıtılan milyonlarca liranın bulunduğu soruşturmayı, "ücretsiz çorba dağıttığım için soruşturuluyorum" diyerek halka servis eden Yavaş’ın, algı operasyonuyla halkın aklıyla alay ettiği ortaya çıktı.