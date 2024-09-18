Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş’ın fiilen CHP ile yollarını ayırdığını iddia etti. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağı ve yıl sonunda CHP’den ayrılacağının konuşulduğunu belirten Şahin, Yavaş’ın adaylık sürecini ve olası siyasi hamlelerini değerlendirdi. Ayrıca, CHP’nin mevcut durumunu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun rolünü tartışmaya açan Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş.

(...) Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…

An itibariyle Yavaş’ı CHP’de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu.. Teşbihte hata olmaz. CHP’nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi.

Kimin masasına oturursa onun oyunu oynanacak. Daha doğrusu önü açılacak. İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun üzerinde.

2028’de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun."