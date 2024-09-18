  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?
Medya

Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-18 12:55:00 - 2024-09-18 11:33:40
Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş’ın fiilen CHP ile yollarını ayırdığını iddia etti. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağı ve yıl sonunda CHP’den ayrılacağının konuşulduğunu belirten Şahin, Yavaş’ın adaylık sürecini ve olası siyasi hamlelerini değerlendirdi. Ayrıca, CHP’nin mevcut durumunu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun rolünü tartışmaya açan Şahin, özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş’ın fiilen CHP ile yollarını ayırdığını iddia etti. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağı ve yıl sonunda CHP’den ayrılacağının konuşulduğunu belirten Şahin, Yavaş’ın adaylık sürecini ve olası siyasi hamlelerini değerlendirdi. Ayrıca, CHP’nin mevcut durumunu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun rolünü tartışmaya açan Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş.

(...) Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…

An itibariyle Yavaş’ı CHP’de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu.. Teşbihte hata olmaz. CHP’nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi.

Kimin masasına oturursa onun oyunu oynanacak. Daha doğrusu önü açılacak. İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun üzerinde.

2028’de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun."

27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler
27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler

Medya

27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler


Ha bu da o takozlara kapak olsun! Erdoğan’ın büyük oyununu kim durdurabilir?
Ha bu da o takozlara kapak olsun! Erdoğan’ın büyük oyununu kim durdurabilir?

Medya

Ha bu da o takozlara kapak olsun! Erdoğan’ın büyük oyununu kim durdurabilir?


Bürokratik çarkın kanlı yüzü! Devletin içindeki gizli ittifak ortaya çıktı
Bürokratik çarkın kanlı yüzü! Devletin içindeki gizli ittifak ortaya çıktı

Medya

Bürokratik çarkın kanlı yüzü! Devletin içindeki gizli ittifak ortaya çıktı


Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?
Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?

Medya

Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?


Mehmet Metiner'den Türkiye'yi sallayacak öneri! Çok fena ters köşe yaptı
Mehmet Metiner'den Türkiye'yi sallayacak öneri! Çok fena ters köşe yaptı

Medya

Mehmet Metiner'den Türkiye'yi sallayacak öneri! Çok fena ters köşe yaptı


Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı
Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı

Medya

Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı


 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sinan DİNÇ

Sayın Editör; Mansur Bey bu sorunun karşılığını verdi. Lütfen haber yaparken biraz araştıralım.

Adalet

Mahsur yavaş sen kimsinki yahu ekmek yediği vede davasına ihanet eden CHP de gitse fayda etmez seni kim sececek
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23