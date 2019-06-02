Mansur Yavaş’ın atamasıyla, İYİ Partililer ve HDP’liler birbirine girdi! Kavga İstanbul’a da sıçrar...

yeniakit.com.tr 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere giren Mansur Yavaş, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin de desteğini alarak seçimlerden galip çıktı. Seçimlerin ardından kadrolaşma sürecini başlatan Yavaş, atama konusunda sıkıntı yaşıyor... MHP’den İYİ Parti’ye geçen eski vekil Murat Özkan’ı genel sekreter olarak atamak isteyen Yavaş, HDP’nin itirazıyla karşılaştı. Bu itirazın üzerine atama işlemini gerçekleştiremeyen Mansur Yavaş, HDP’lilere verdiği atama sözü konusunda da İYİ Partililerin itirazlarıyla karşı karşıya kaldı. Perde arkasında büyük bir kavganın yaşandığı Ankara, İstanbul’da yaşanacak tartışmaların da habercisi niteliğinde... 23 Haziran’da seçilmesi halinde teşekkür için HDP’ye İSPARK’ın idaresini vermek istediği ortaya çıkan İmamoğlu’nun kavgayı İstanbul’a da sıçratmasından korkuluyor.

Perde arkasında büyük kavga

Ankara’da 31 Mart Seçimlerinin ardından koltuk kavgası başladı. CHP, İYİ Parti ve HDP belediyede koltuk yarışına girişince, sıkışan Mansur Yavaş da istediği isimleri atayamadı. Yeni Şafak’taki habere göre, MHP’den İYİ Parti’ye geçen eski vekil Murat Özkan’ı genel sekreter olarak atamak istedi, ittifak paydaşlarının koltuk kavgası yüzünden gerçekleştiremedi. Halen genel sekreterliğe ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı vekalet ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 Mayıs’ta Yavaş’ı ziyaret etmesinin ardından belediyede operasyon için düğmeye basıldığı ifade ediliyor. Belediyede görevleri olmamasına rağmen Erdal Celal Sumaytaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Kaçmaz’ın ve diğer partilerden bazı isimlerin belediyeye gelerek kadrolu işçi ve memurlara mobbing ve baskı yaparak istifaya zorladığı iddia ediliyor.

Hatay’dan bir iç denetmen getirildiği belirtiliyor. Denetmen 1 Ocak-8 Nisan 2019 arasında personelin giriş çıkışlarını mercek altına aldı. Bu tarihler arasında AK Parti mitingine giden personelin iş sözleşmesinin yeniden gözden geçirileceği iddia ediliyor. Belediye koridorlarında personelde asıl büyük yer değişiminin İstanbul seçimlerinden sonra olacağı konuşuluyor.

İmamoğlu’ndan HDP’ye İSPARK peşkeşi

Kemalist gazeteci Nihat Genç, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, İBB Başkanı olması durumunda İSPARK’ın idaresini HDP’ye vereceğini iddia etmişti. Genç, “İki tane meclis üyesi mi... Yoksa? İSPARK diye bir şey var, otoparklar... Otopark, on bin tane otopark var... Bunların işletmesi. Bu İSPARK'ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, HDP dediğin elamanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil! İstanbul'un göbeğinde 2 bin, 3 bin tane Kandil demek! Bu istihbari açından çok tehlikeli bir şey mi, değil mi? Hadi soruyorum; İSPARK'ın HDP'ye bir seçim rüşveti olarak verilmesi, bir örnek olarak bunu veriyorum, bir aydın olarak felsefe okudum, mantık okudum, kafamdan yorumlayıp söylüyorum size... İSPARK'ın HDP'ye bir seçim rüşveti olarak verilmesinden sonra İstanbul'un güvenliği ne olacak, bu sorunun cevabı var mı? İmamoğlu'nu yine desteleyin, ama uyanık olun iman etmeyin, iman ederseniz yarın soru soramazsınız! 'Sen ne yaptın' diyemezsiniz? FETÖ'de olduğu gibi...” ifadelerini kullanmıştı.

Büyük kavga İstanbul’a sıçrar

Mansur Yavaş’ın HDP’lileri atamasına karşı çıkan kadronun, CHP’li İmamoğlu’nun seçilmesi durumunda İSPARK’ı HDP’ye vermesi sonrası nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu oldu. CHP’li adayın İSPARK’ı HDP’ye, dolayısıyla PKK’ya peşkeş çekmesi halinde, “asıl kavganın İstanbul’a sıçrayacağı” belirtiliyor.