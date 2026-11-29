ABD’nin New Orleans kentinde bir evin bahçesinde bulunan 1900 yıllık Roma dönemine ait mezar taşı, İtalya’ya iade edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’daki bir müzeden kaybolan tarihi eserin kimliği, üzerindeki Latince yazıların incelenmesiyle ortaya çıktı.

Yıllarca bahçede kaldığı ortaya çıktı

Daniella Santoro ve eşi Aaron Lorenz, Mart 2025’te evlerinin arka bahçesindeki yabani otları temizledikleri sırada üzerinde Latince yazılar bulunan bir mermer levhayla karşılaştı. Çiftin bulduğu taşın tarihi eser olduğunun anlaşılması ve keşfin basına yansıması üzerine evin eski sahibi Erin Scott O’Brien ortaya çıktı. Taşı fotoğraflardan tanıyan O’Brien, eserin büyükannesi ve büyükbabasına ait olduğunu söyledi.

O’Brien’ın büyükbabası Charles Paddock’un, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’da görev yaptığı ve burada İtalyan sanatçı Adele ile tanışarak evlendiği öğrenildi.

Yıllarca çiftin evinde sergilenen mezar taşı, ölümlerinin ardından torunları O’Brien’a kaldı. Taşı bahçesine yerleştiren O’Brien, 2018 yılında evini sattığında eseri orada unuttu. Ailenin mezar taşını İtalya’dan nasıl temin ettiği ise belirlenemedi.

Latince yazılar mezar taşının sahibini ortaya çıkardı

Santoro’nun ulaştığı Tulane Üniversitesi Arkeoloğu Susann Lusnia, mermer levhanın üzerindeki yazıları incelemeye aldı. New Orleans Üniversitesi ve Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesinden uzmanların da dahil olduğu çalışmada mezar taşının Romalı denizci Sextus Congenius Verus’a ait olduğu belirlendi. Trakya’daki Bessi kabilesine mensup Verus’un, Napoli yakınlarındaki Misenum’da konuşlu Roma donanmasında görev yaptığı tespit edildi. Mezar taşındaki bilgilere göre 42 yaşında hayatını kaybeden Verus, 22 yıl boyunca Asclepius adlı savaş gemisinde görev yaptı. Lusnia’nın tarihi yazıt kayıtlarında yaptığı araştırmada, mezar taşının ilk kez 1866 yılında Roma’nın kuzeybatısındaki Civitavecchia yakınlarında bulunduğu ortaya çıktı.

Müze bombardımanda büyük hasar gördü

Milattan sonra 2. yüzyıla ait mezar taşı, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Civitavecchia Ulusal Arkeoloji Müzesi’nin koleksiyonuna alındı. Müttefik kuvvetlerin 1943 ve 1944 yıllarında kente düzenlediği hava saldırılarında müze büyük ölçüde yıkıldı. Koleksiyondaki çok sayıda tarihi eser kaybolurken Verus’un mezar taşı da 1943 yılından itibaren kayıp eserler arasında yer aldı.

300’den fazla tarihi eser İtalya’ya iade edildi

Santoro, Lorenz ve O’Brien’ın mezar taşının İtalya’ya iade edilmesi konusunda anlaşmasının ardından eser, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sanat suçlarıyla mücadele ekibine teslim edildi. Roma’da düzenlenen törenle mezar taşının yanı sıra 300’den fazla tarihi eser İtalya’ya iade edildi. Eserler arasında Büyük İskender’e ait bir baş heykeli, Herculaneum’dan yağmalanan bir heykel, iki Mısır heykeli, Bizans sikkeleri ve Yunan seramikleri de yer aldı.