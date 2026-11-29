Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında yeni bir hukuki süreç başladı. Bir çocukları bulunan ve 2021 yılında boşanan çiftin geçmiş yıllardaki mesajlaşmaları dava konusu oldu. Sabah'ın haberine göre Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna’nın evlilikleri süresince kendisine ve çocuklarına yeterince ilgi göstermediğini, nafaka ödemelerinde de sıkıntılar yaşandığını iddia etti.