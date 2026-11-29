MasterChef jürisine hapis talebi: Gönderdiği o mesaj başına dert açtı
Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna hakkında, 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'in şikayeti üzerine açılan davada iki yıla kadar hapis cezası istendi.
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Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna hakkında, 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'in şikayeti üzerine açılan davada iki yıla kadar hapis cezası istendi.
Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında yeni bir hukuki süreç başladı. Bir çocukları bulunan ve 2021 yılında boşanan çiftin geçmiş yıllardaki mesajlaşmaları dava konusu oldu. Sabah'ın haberine göre Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna’nın evlilikleri süresince kendisine ve çocuklarına yeterince ilgi göstermediğini, nafaka ödemelerinde de sıkıntılar yaşandığını iddia etti.
Eski eşinin kendisine gönderdiği "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" ifadelerinin yer aldığı mesajları delil olarak sunan Demirbilek, Zanna hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Zanna'nın ifadelerinin hakaret suçu kapsamında değerlendirilebileceği ve dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Taraflar arasındaki uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Danilo Zanna, eski eşinin nafaka artırım davasında kullanmak üzere söz konusu şikâyette bulunduğunu ileri sürdü. Mesajlaşmaların karşılıklı olduğunu belirten Zanna, Türkçesinin yeterli olmaması nedeniyle yazışmalarında yanlış kelime kullandığını da savundu. Ünlü şefin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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