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Mansur Yavaş'a kritik soru

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çarpıcı bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:10:00 -
Mansur Yavaş'a kritik soru

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kritik bir soru sordu.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şeffafım diyorsun Sayın Yavaş. Ankara Büyükşehir, bağlı kuruluşlar ve şirketlerde bugüne kadar kaça koronavirüs vakası oldu? Açıklayabilir misiniz? Sizce açıklayabilir mi tweet alemi?" diye sordu.

İşte o tweet:

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