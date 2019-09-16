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Mansur Yavaş'a insanlık dersi! Sokağa attığı çocuklara sahip çıktılar

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sokağa bıraktığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı. Öksüz ve yetimlere belediye lojmanı tahsis edildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:27
Mansur Yavaş'a insanlık dersi! Sokağa attığı çocuklara sahip çıktılar

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantıları’nda Çocuk Koruma Evleri’nin kapatılmasına ilişkin Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AK Partili Meclis üyeleri arasındaki sert tartışmalar sürüyor. Mamak Belediye Başkanı AK Partili Murat Köse, gerçekleşen son Belediye Meclis Toplantısı’nda söz alarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “evlerde tecavüz var” iddiasına yanıt verdi.

Lojmanımız çocukların

“Suç bastırmak için Vali Bey’le ayaküstü konuşmak yerine yazı yazmalıydınız, çözüm üretmeliydiniz. Maalesef hem bizi hem Ankara’yı yanılttınız” diyerek kendisini susturmak isteyen Yavaş’a tokat gibi yanıt veren Köse, Mamak Belediye Başkanlığı’na tahsis edilen bir lojmanın, Yavaş’ın sokakta bıraktığı öksüz ve yetim çocuklar için tahsis edildiğini açıkladı. Tartışma, Mamak Belediye Başkanı AK Partili Murat Köse’nin Yavaş’a, çocuklara Mamak Belediyesi’nce sahip çıkılacağını belirtmesinin ardından yaşandı.

Yavaş susturdu

Yavaş, Köse’ye karşı sesini yükselterek, “Nasıl tutuyorsunuz Mamak Belediyesi’nde. Konuk evi yapmadan tutamazsınız” diye seslenirken, konuşmak isteyen Köse’yi ise “Tamam yeter arkadaşlar bu konu kapanmıştır” sözleriyle susturdu.

Köse konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu Meclis’te eğer konuşmamızı, özgürce düşüncelerimizi ifade etmemize engel olacaksanız burada siz bir kelime bili edemezsiniz. Bu Meclis buna izin vermez. Sayın Başkan bu millet asla çaresiz değildir ve çaresiz kalmayacaktır.”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şunları söyledi:

Mansur Yavaş burada bir algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Diyor ki; “Hiçbir Belediye Başkanı bu çocukları sokağa atmaz, siz seviyorsunuz biz sevmiyor muyuz?” E o zaman işlerin bu noktaya gelmesine neden izin verdiniz? Biz bugün neyi konuşuyoruz? O evlerde kaç tane çocuk kaldığını bilmediğini söylüyor. Bu durum yönetim zafiyetidir. Biz Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile konuştuk. 100 bin nüfus üzerindeki tüm belediyelerin bu tür evler açabileceğini belirttiler. Bu çocuklarımızı sokakta bırakmayız biz. Daha önceki belediye başkanlarının yaşadıkları konutu tahsis ettik çocuklarımızın bir kısmına. Geri kalan çocuklarımız için yeni evler açacağız. Akşam Gazetesi’nin kamuoyu vicdanını benimseyen anlayışla işin hakikatinin tespit edilmeye çalışılmasını ben çok önemsiyorum.”

"Tecavüz" iddiası yalan çıkmıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Tecavüz var’ diyerek Çocuk Koruma Evleri’ni kapatmasıyla ilgili, iddiaya neden olan olayın yalan olduğu olayın faili Ü.Ş.’nin polisteki ifadesiyle ortaya çıkmıştı. Ü.Ş. olayın abisinin evinde yaşandığını açıklamıştı. Ü.Ş.’nin mahkemede de tekrarladığı bu ifade Yavaş’ın Çocuk Koruma Evleri’ni kapatma gerekçesi olarak öne sürdüğü “olay o evlerde oldu” yalanını da ortaya çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:27
  1. Ankara
  2. Murat Köse
  3. AK Parti
  4. Mansur Yavaş
  5. CHP

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