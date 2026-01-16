Mansur Yavaş'a efsane başkan Melih Gökçek'ten ağır eleştiri: 'Bila Bedel' ihale iddiası... Usulsüzlüklerin üstü örtülmek isteniyor

Ankara’da akmayan su, çözülemeyen trafik ve yarım kalan projelere şimdi de Hıdırlıktepe krizi eklendi. Sayıştay raporları, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve Şükran Anıtı projesinde milyarlarca liralık harcamaya rağmen somut ilerleme sağlayamadığını ortaya koydu. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, iki kule için bugünkü rayiçle 2,2 milyar TL harcandığını, ihalesiz işler yapıldığını, fiyatların 11 kata kadar şişirildiğini ve usulsüzlüklerin ‘bila bedel’ ihale yöntemiyle örtülmeye çalışıldığını savundu.

SAYIŞTAY RAPORU: HARCAMA VAR, İŞ YOK

Projeye ilişkin Sayıştay raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi açısından ciddi soru işaretleri barındıran tespitler içeriyor. Rapora göre Hıdırlıktepe’de yer alan Şükran Anıtı kapsamındaki iki kule için yaklaşık 2 milyar TL ödeme yapıldı. Ancak harcamalar bununla sınırlı kalmadı.

Sayıştay denetçileri, belediyenin aynı dönemde piyasada 2 bin 70 TL olan betonun metreküpünü 3 bin 750 TL’den satın aldığını belirledi. Direk beton temellerinde kullanılan ekipmanlar için metre başına 8 kata varan fazla ödeme yapıldığı, delici makine kiralamalarında ise piyasa fiyatı 700–1000 TL olan işlemin metre başına yaklaşık 8 bin TL’ye yaptırıldığı rapora yansıdı.

GÖKÇEK: “İHALEYE FESAT, AVANTA, BİLA BEDEL REZALETİ”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sayıştay raporunu işaret ederek Mansur Yavaş yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Gökçek açıklamasında şunları söyledi:

“Sayıştay raporuna göre Hıdırlıktepe’deki Şükran Anıtı’na bugünkü rayiçle 2 milyar 200 milyon lira harcandı. İki tane kule dikildi. Sadece bu kulelerin maliyeti 1 milyar 70 milyon lira. Bunlar benim uydurmam değil, Sayıştay raporunda yazıyor.”

“Mansur Yavaş seçim öncesi çıkıp ‘Cumhuriyet’in 100. yılında bu anıt bitecek’ dedi. Tweet attı, belediyenin sitesinde ‘Anıtı yapmaya başladık’ diye duyuru yaptı. Ama Sayıştay raporuna bakıyorsunuz, o tarihte ortada ihale bile yok. İhale 2024’ün sonunda yapılmış, bedeli de 1 milyar 635 milyon lira. Her şey tarihiyle, rakamıyla raporda mevcut.”

Gökçek, projede Çevre Daire Başkanlığı ile PORTAŞ arasında protokol olmadan 15 ayrı ihale yapıldığını, bazı kalemlerde fiyatların 11 kata kadar şişirildiğini savunarak, yalnızca Sayıştay’ın tespit ettiği farkın 189 milyon TL olduğunu dile getirdi.

“Piyasada metresi 600–700 lira olan işler 7 bin liraya yaptırılmış. Sadece bir kalemde 40 milyon lira fark var. Toplamda Sayıştay’ın tespit ettiği fark 189 milyon lira. Yapılmayan işlere para ödenmiş. Bu paraların nereye gittiği belli değil.”

“BİLA BEDEL” İHALE İDDİASI: “USULSÜZLÜKLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR”

Melih Gökçek, Sayıştay raporları ve soruşturma sürecinin ardından Mansur Yavaş’ın paniklediğini ve bu nedenle yeni bir ihale yoluyla geçmiş harcamaların üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.

Gökçek, 8 Ocak’ta yapılan yeni ihaleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Mansur bu işten nasıl kurtulurum diye düşündü. Ayın 8’inde 1500 konutluk yeni bir ihale yaptı ve %29 kırımla verdi. Ama esas bomba şartnamenin içine gizlenmiş. Şartnamede açıkça yazıyor: ‘Hıdırlıktepe’deki rekreasyon alanı ve anıt, ihaleyi alan firma tarafından bila bedel yapılacaktır.’ Yani parasız, bedava. Niye bila bedel? Çünkü daha önce yapmadığı işlere para verdi. Şimdi bunu kapatmaya çalışıyorlar. Bu rezaletin daniskasıdır. İhanetin, ihaleye fesadın daniskasıdır.”

İhalenin rekabet koşullarına da değinen Gökçek, üç firmanın komik indirimlerle ihaleye girdiğini belirterek bunun danışıklı dövüş olduğunu söyledi.

“%29’la ihale mi olur? Üç firma giriyor, biri bin lira, biri 750, biri 500 lira indiriyor. Bu işler normal değil.”

SORUŞTURMA GÜNDEMDE

Gökçek, Osman Gökçek’in şikâyeti üzerine savcıların dosyayı incelemeye başladığını belirterek, sürecin adli boyutunun da bulunduğunu ifade etti. Yıllardır tamamlanamayan Hıdırlıktepe Projesi, Sayıştay raporları ve karşılıklı suçlamalarla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin en tartışmalı dosyalarından biri haline geldi.