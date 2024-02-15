Mansur Yavaş zorbalığı! Örtülü şantaj

Dün İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında kavga çıkmış, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alınmıştı. Konuyla ilgili İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım sert bir açıklama yayımladı.

“Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız” diyen Cengiz Topel Yıldırım, dün İYİ Parti Genel Merkezi’nde çıkan olaylarla ilgili olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı işaret etti… Yıldırım açıklamasında, “İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır” dedi.

İşte Cengiz Topel Yıldırım'ın o açıklaması:

14 Şubat Çarşamba günü Genel Merkezimizde aday tanıtım toplantımız sırasında yaşananların, 2018 yılında Genel Başkanımızın evinin basılmasından ve kapısının önünde slogan atılmasından farkı yoktur. Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız.

İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır. Seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri Sayın Yavaş ve belediye şirketleri ile iltisaklı birçok isim istifa ettirilmiş ve partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

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İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, çarşamba günü işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır.

"ZARARI TAHMİN EDİLENİN ÜSTÜNDE..."

Sayın Yavaş ve saz arkadaşları için İYİ Parti'nin bağımsızlığının da haysiyetinin de hiçbir önemi yoktur. Onlara göre, Sayın Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım, İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mubahtır.

CHP'nin logosundan utanan ve kendisini CHP’den üstün tutan, İYİ Parti'yi ise kendi kariyer yolculuğunda kullanılan herhangi bir aparat olarak gören Yavaş'ın muhalefet siyasetine zararı tahmin edilenin çok üstündedir.

Yargıyı Fetöcülere teslim eden 2010 referandumuna “evet” diyen, MHP Genel Başkanı'nı sırf “hayır” kararından dolayı CHP ile yakınlaştığı için eleştiren, Can Atalay'ın milletvekilliğinin gasp edilmesini eleştiremeyen, hukuksuzluklara tepki koyamayan Yavaş'ın muhalefet ile tek ilişkisi muhalif seçmenin Erdoğan karşıtlığı yüzünden biriken oylarını almaktan ibarettir.

"ARAYA PİYONLARINI SOKMA"

Aslında Sayın Mansur Yavaş muhalif değildir. Gerçek bir muhalif ne OHAL günlerinde kelle koltukta kurularak Türk muhalefetini Rusya'ya benzemekten alıkoyan İYİ Parti'yi zayıflatmayı amaçlar ne de son 20 yıldır Erdoğan'a teslim olmayan CHP logosundan utanır. Sahte anketler üreten, kendisini eleştiren sivil vatandaşlara uygulanan şiddet görüntüleri WhatsApp mesaj kutusunda bulunan, seçim kampanyasına nereden geldiği meçhul paralar harcayan, trol orduları besleyen, yandaşlarına parti genel merkezlerini bastıran Yavaş’ın “az laf çok iş” derken bahsettiği “çok iş”lerin ne olduğu bu seçim döneminde mutlaka ortaya konulacaktır.

Sayın Yavaş, biz buradayız. Araya piyonlarını sokmadan karşıma çıkıp benimle tartışamaya cesaretiniz olmadığını çok iyi biliyorum. Yine de şunu bilin ki, size ve sizin temsil ettiğiniz rant ilişkileri üzerinden siyaset üretme kültürüne son vereceğiz.

Zira biz, kendi ikbalimiz ile memleket arasında kaldığımız zaman memleketi seçenleriz.