Mansur Yavaş yönetiminden çifte zarar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz.” dediği 273 otobüs için Mansur Yavaş yönetiminin 54 milyon euro kredi kullandığı ortaya çıktı. Otobüsler için TL yerine euro üzerinden kredi alan Yavaş’ın yol açtığı kamu zararı şimdiden 350 milyon lirayı aştı.

Diriliş Postası'nın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz.” dediği 273 otobüs için Mansur Yavaş yönetiminin 54 milyon euro kredi kullandığı ortaya çıktı.

Otobüsler için TL yerine euro üzerinden kredi alan Mansur Yavaş’ın yol açtığı kamu zararı şimdiden 350 milyon lirayı aştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nda yalan

Hafta başında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı otobüsler için düzenlenen törene katılan CHP lider Kılıçdaroğlu, “Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz.” ifadesiyle Mansur Yavaş yönetiminin kredi kullanmadığını iddia etti.

AK Parti Ankara Il Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer ise ABB’nin otobüsler için Avrupa Birliği İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBDR) 54 milyon 796 bin 981 euro kredi kullandığını açıkladı.

354 milyon zarar

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Otokar’dan 304 otobüsü 476 milyon liraya aldığını hatırlayan Yılmazer, euro ile kredi alınmasının büyük bir kamu zararına yol açtığını kaydetti.

Mayısta 558 milyon lira borçlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin EBDR’ye ödeyeceği tutar, kur farkı nedeniyle 912 milyon lirayı aştı.

ABB, Yavaş yönetimi yüzünden tek kalemde 354 milyon lira zarara uğratıldı.