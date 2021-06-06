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Gündem Mansur Yavaş yanlış budamayla ağaçları da kurutacak
Gündem

Mansur Yavaş yanlış budamayla ağaçları da kurutacak

Bazı büyükşehirlerde yönetimi devralan CHP’li belediye başkanları, göreve gelmelerinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü işi öğrenemediler. Bunların başında gelen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiçbir alanda doğru icraat yapamadığı gibi şimdi de yanlış budama yaparak Ankaralıların nefes almasını sağlayan ağaçları kurutacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 14:29:00 -
Mansur Yavaş yanlış budamayla ağaçları da kurutacak

 Yeni Akit  Ankara 

Bazı büyükşehirlerde yönetimi devralan CHP’li belediye başkanları, göreve gelmelerinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü işi öğrenemediler. Bunların başında gelen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiçbir alanda doğru icraat yapamadığı gibi şimdi de yanlış budama yaparak Ankaralıların nefes almasını sağlayan ağaçları kurutacak. Ankara BŞB ekipleri, ana caddeler arasındaki refüjlerde bulunan ağaçları budamaya başladı. Ancak 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında budanması gereken ağaçlar yaza girdiğimiz bu dönemde budanırsa henüz içlerinde su bulunduğu için çürüme ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vatandaşlar, bir budama işini bile doğru zamanda ve doğru şekilde yapamayan bir belediyenin diğer sorunlara nasıl çözüm bulacağını kara kara düşünmeye başladı.

Ağaçlar ne zaman budanmalı?

İnternet kullanıcıları, herhangi bir arama motoruna “Ağaçlar ne zaman budanır?” yazdığında karşılarına yüzlerce kaynaktan net ve kanıtlanmış bilgiler çıkıyor. Bu bilgiler, ağaçların sonbahar ve ilkbahar ayları arasında budanması gerektiğini şu açık ifadelerle anlatıyor: “Ağaçları yılın her mevsiminde istediğimiz gibi budayamayız. Özellikle yapraklı ağaçlar yapraklarını döktükten sonra budanmalıdır. Tarih vermek gerekirse yurdumuzda budama için en uygun zaman 15 Kasım – 15 Mart tarihleri arasındadır. Budamanın zamanlaması çok önemlidir. Yanlış zamanda yapılan budamalar bitkilerde büyük hasarlara neden olur. Ek olarak bazı hastalık ve iklim koşullarından fazlaca zarar görmelerine de sebep olabilir. Bu yüzden bitkilerde uyuma dönemi dediğimiz kış döneminde yapılan budamalar en doğru zamanda yapılan budamalardır. Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi ılıman bölgelerde yukarıda verdiğimiz aylara uymak yerine, ağaçların yapraklarını dökmesinden itibaren budama işlemine başlayıp, kış sonunda ağaçlar uyanmadan önce bitirmeniz gerekir. Soğuk bölgelerde ise genelde bahar ayı başlamadan, ağaçlar uyanmadan önce bu işlem yapılmalıdır. Yazın ancak tali budamalar (meyve seyreltmeleri, yaprak budamaları, bitkide coşkulu çıkan sürgünlerin budanması, vb.) yapılabilir. Temel, derin ve gençleştirme budamalarının hepsi kışın yapılmalıdır”

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Yorumlar

Yozgat

Iyi oluyor chp secellerse kendi pisliklerinde cirpinirlar
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melahat

mansur ankaranın yazını kışa çevirdi
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