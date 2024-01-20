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Gündem Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...
Gündem

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

Yeniakit Publisher
2024-01-20 11:42:00 -
Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

AK Parti Murat Kurum'u, CHP Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdi. AK Parti'yi bekleyen İYİ Parti, iki ülkücü adayın karşısına tanınmış sosyal demokrat bir kadın aday çıkarmaya hazırlanıyor.

Tüm adaylarını şubat ayında belirleyerek aday tanıtım toplantısı yapmayı planlayan İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için aday arayışı sürüyor. AK Parti'nin Turgut Altınok'un adaylığını ilan etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için “ülkücü aday” formülünden vazgeçen İYİ Parti’nin, “tanınmış bir kadın” aday arayışına girdiği belirtildi. İstanbul’da ise “iddialı” aday peşinde olduğu konuşuluyor.

Ülkücü aday formülünden vazgeçildi

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; parti yönetimi, belediye kazanmaktan oy oranlarını yükseltecek “iddialı” adaylar arıyor. Bu iller için milletvekili veya İYİ Parti’nin içinden bir isim düşünülmüyor. Ankara’da büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve AK Parti adayı Turgut Altınok’un karşısına “ülkücü” aday üzerine çalışan parti yönetimi, bu formülden vazgeçti.

Herkesten oy alabilecek bir kadın

Partililer; Ankara için her kesimden oy alabilecek, radikal bir siyasi görüşü olmayan, Türkiye’nin tanıdığı bir isim üzerine çalışıyor. Parti yönetimi, Ankara adayının “kadın” olmasını da istiyor. Kadın adaydın da sosyal demokrat bir isim olması isteniyor. 

'Kaybedeceğiz' diyenler değişti!

Ayrıca, partinin yerel seçimlerde “başarısız” olacağından endişelenen kurmayların da fikri değişmiş durumda. Cumhuriyet’e konuşan partiden üst düzey bir yetkili, “İYİ Parti sürpriz yapabilir. CHP’nin DEM Parti ile yakınlığı ve çıkardığı kötü adaylar, oyumuzu yükseltebilir. Eğer oy oranımız yükselirse 2028’de kesin iktidarız” değerlendir-mesinde bulundu.

 
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