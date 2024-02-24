Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

RECEP YEŞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da vatandaşlara hitap etti.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı" diye şehir şehir dolaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sonunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Yavaş ve İmamoğlu için 'yarın ne olacakları belli değil' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin o ifadeleri:

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Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor. Genel Başkanlarını çiğneyip geçtiler.

Ülke batsa muhalefetin umurunda değil. Kendi çıkarlarından başka gözleri hiçbir şeyi görmüyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.