  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

CHP’nin Kandil’in baronlarıyla ihanet ittifakı tamamlandı! Tam yol ihanet

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan tepki: Gazze’de sağlık sistemi planlı şekilde yok edildi!

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

Olaylara bakın olaylara! Berat gecemiz beraatımız olsun

32 günde 339 görüşme sonrası Sapık Adnan Oktar için dikkat çeken karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan müttefikimiz ve dostumuz

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Akit TV'de

Biden AYM’ye gider mi? Trump Laikliği çiğnedi "Kimse Trump yönetimi altında İsa'nın haçına dokunamayacak

CHP'de iç savaş! 'Avuçlarını yalarlar' diyen Özgür Özel'e yanıt: 'Elimizi çıtlatsak...'
Gündem Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı
Gündem

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 15:09:00 - 2024-02-24 15:19:37
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

Sakarya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı" diye şehir şehir dolaşan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sonunu açıkladı.

 RECEP YEŞİL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da vatandaşlara hitap etti.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı" diye şehir şehir dolaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sonunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Yavaş ve İmamoğlu için 'yarın ne olacakları belli değil' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin o ifadeleri:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor. Genel Başkanlarını çiğneyip geçtiler.

Ülke batsa muhalefetin umurunda değil. Kendi çıkarlarından başka gözleri hiçbir şeyi görmüyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.

Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor!
Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor!

Siyaset

Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan müttefikimiz ve dostumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan müttefikimiz ve dostumuz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan müttefikimiz ve dostumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23