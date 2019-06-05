Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
31 Mart yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğiyle göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '6 milyon insanın oyuyla seçildim' deyip bu desteği reddetmişti. Kamuoyu tarafından bir göz boyama olarak algılanan bu açıklamanın ardından ülkücü kimliğiyle tanınan CHP'li ismin PKK ve HDP'ye övgüler düzen t24 sitesine reklam vermesi 'Yavaş örtülü destek veriyor' yorumlarına neden oldu.05 Haziran 2019 Çarşamba 00:36
Yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı reddeden Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla PKK'ya methiyeler dizen t24 sitesine reklam verdi. Yavaş'ın bu hamlesi birçok ülkücü kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
"Yakınından geçemez deyip reklam verdi"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim sürecinde "PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz" açıklamalarında bulunmuştu. Aynı çizgiden ilerleyen Aydın Engin, Baskın Oran, Celal Başlangıç gibi isimlerin bu sitede terör örgütü lehine yazılar yazdığı biliniyorken Yavaş'ın, 'Kardeşçe, huzur, bereket içinde nice bayramlara, Ramazan Bayramınız mübarek olsun' mesajıyla PKK destekçisi t24'e destek vermesi büyük skandal olarak yorumlandı.
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