0553 313 94 23

Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi

31 Mart yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğiyle göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '6 milyon insanın oyuyla seçildim' deyip bu desteği reddetmişti. Kamuoyu tarafından bir göz boyama olarak algılanan bu açıklamanın ardından ülkücü kimliğiyle tanınan CHP'li ismin PKK ve HDP'ye övgüler düzen t24 sitesine reklam vermesi 'Yavaş örtülü destek veriyor' yorumlarına neden oldu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:36
Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi

Yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı reddeden Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla PKK'ya methiyeler dizen t24 sitesine reklam verdi. Yavaş'ın bu hamlesi birçok ülkücü kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

"Yakınından geçemez deyip reklam verdi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim sürecinde "PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz" açıklamalarında bulunmuştu. Aynı çizgiden ilerleyen Aydın EnginBaskın Oran, Celal Başlangıç gibi isimlerin bu sitede terör örgütü lehine yazılar yazdığı biliniyorken Yavaş'ın, 'Kardeşçe, huzur, bereket içinde nice bayramlara, Ramazan Bayramınız mübarek olsun' mesajıyla PKK destekçisi t24'e destek vermesi büyük skandal olarak yorumlandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 00:36
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    1. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    3. Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4..
    4. Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında..
    5. Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak..
    6. Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı
    7. DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye..
    8. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    9. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    10. Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı..
    11. Trump'tan "edepsiz" açıklaması
    12. Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen..
    13. Sivas’ta trafik kazası 9 yaralı
    14. Sivas'ta sağanak
    15. Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi
    16. Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Tüm aile bu tarife bayılacak: Pratik..
    19. Hindistan'da Nipah virüsü salgını
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019
    21. Ardahan’da feci kaza: 6 yaralı
    22. Kaliforniyalı Müslümanlar Bayram..
    23. Sinop’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    24. Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'te..
    25. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    26. FETÖ şüphelilerinin tekneyle..
    27. Abdullah Avcı'nın transfer listesi..
    28. Aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen..
    29. Ablasını arayıp 25 metrelik..
    30. Netanyahu: Bazı Arap ve İslam ülkeleri..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı
    FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    İran ABD'ye şartını açıkladı! "Diyaloğun başlaması için..."
    İran ABD'ye şartını açıkladı! "Diyaloğun başlaması için..."