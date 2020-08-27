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Gündem Mansur Yavaş oraya AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini verdi
Gündem

Mansur Yavaş oraya AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini verdi

Ankara'da Aydınlıkevler ilçesinde bulunan Türk Telekom Alt Geçidi'nin ismi AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın adıyla değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:33:00 - 2020-08-27 11:53:23
Mansur Yavaş oraya AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini verdi

CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir karara imza attı. Ankara'nın Aydınlıkevler ilçesinde bulunan Türk Telekom Alt Geçidi'nin ismi belediye meclisinde yapılan oylama ile eski AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ismi ile değiştirildi. İlçede bulunan Türk Telekom Alt Geçidi, Mustafa Tuna Alt Geçidi oldu.

103 evet çıktı

Aydınlıkevler'de bulunan Türk Telekom Alt Geçidi'nin isminin Mustafa Tuna Alt Geçidi olarak değiştirilmesi kararına Büyükşehir belediye meclisindeki tüm partilerden 10 belediye meclisi üyesi olumlu oy verdi. Belediye Meclisi'nde alınan kararda şu ifadeler kullanıldı; "Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin 'Mustafa Tuna Alt Geçidi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi."

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Yorumlar

Canan

İyi ki varsın başkanım herşey çok güzel olcak inşallah.ANKARA seninle gurur duyor adam gibi adamsın sen
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