Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban Bayramı’na milletimiz ve Ankaralılar ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı sebebi ile kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yavaş, “Aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz ve Ankara için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Hemşehrilerim, Mübarek Kurban Bayramı’na milletimiz ve Ankaralılar ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyemiz, Kurban Bayramı’mızın da huzur ve güven içerisinde geçmesi için gereken tüm tedbirleri almıştır. Başkentimizin dört bir yanında ekiplerimiz, bayram temizliği işlemlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Anıtkabir, Hacı Bayram-ı Veli Camii, şehitliklerimiz ve tüm simge noktalarda bakım işlemleri gerçekleştirilmiş, kentin bayram havasına bürünmesi için estetik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar bayram süresince de devam edecektir. Bayramda Ankaralılar sevdiklerine rahat ve kolay bir şekilde kavuşsun diye EGO otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik hizmetleri ücretsiz sağlanacaktır. Mezarlıklar için ise ring seferleri düzenlenecektir. Zabıta ekiplerimiz yoğun gıda denetimlerine ara vermeksizin devam etmektedir. Mavi Masa Alo 153, bayram süresince 7/24 çalışma esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek, ASKİ ve İtfaiye ekipleri yine 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini sürdürecektir. Yolcu yoğunluğunun yaşanacağı AŞTİ’de ise gerekli tedbirler alınmış olup, sık sık denetleme yapılmaktadır.

Bayram tatili süresince, siz değerli hemşehrilerimize de önemli görevler düşmektedir. Özellikle uzun yola çıkacak olan Ankaralılardan, trafiğe çıkmadan önce uykularını almalarını ve yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın can güvenliğinden önemli hiçbir hususun olmadığını bir kez daha belirtiyorum.

Bu düşüncelerle, elleri öpülesi büyüklerimizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz ve Ankara için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”