0553 313 94 23
impression

Mansur Yavaş ile Meral Akşener neden görüşmedi? İşte tüm detaylar

Adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile anılan Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile hiç görüşmediği ortaya çıktı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:34
Mansur Yavaş ile Meral Akşener neden görüşmedi? İşte tüm detaylar

2014 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mansur Yavaş'ın adı Mart 2019 için de geçiyor. İsmi CHP ve İYİ Parti'yle anılan Mansur Yavaş, henüz Meral Akşener'le görüşme yapmadı.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre Meral Akşener, görüşmesi için genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nu görevlendirdi. Ağıralioğlu, Mansur Yavaş'la yapacağı görüşmenin sonuçlarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e aktaracak. Küçük ilçelerin belediye başkan adaylarıyla bile yüz yüze görüşen Meral Akşener'in Mansur Yavaş'la konuşmaması parti tabanında soru işaretleri bıraktı.

Görüşmeye yarımcısını gönderecek

Ciddigazete'nin haberine göre; İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde beklenen başarıyı gösterememesi üzerine Turgut Altınok'un partiden uzaklaşmasının ardından Ankara'ya yeni başkan adayı arayan Meral Akşener, Mansur Yavaş ismine yöneldi ancak CHP ile "işbirliği" gündeme gelince Yavaş'a soğuk bakmaya başladı.

Ankara gibi büyük bir metropole belediye başkan adayı yapmayı düşündüğü bir isimle kendisi görüşmeyip yardımcısını gönderecek olması, Akşener'in Mansur Yavaş konusunda ısrarcı olmadığı izlemini doğurdu.

"İsteyen Mansur Yavaş'a oy verebilir"

Ankara'dan bir kaç ilçe belediyesi karşılığında Mansur Yavaş'ı CHP'nin adayı olarak destekleyeceği konuşulan Akşener, Başkent'e iddialı olmayan bir ismi aday gösterecek. Meral Akşener, parti tabanından yükselecek eleştiriler karşısında da "Ben Mansur Yavaş'ın aday olmasını istedim ancak kendisi kabul etmedi. İsteyen Mansur Yavaş'a oy verebilir" diyecek. Yavuz Ağıralioğlu ile Mansur Yavaş, bu akşam biraraya gelecek.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:34
  1. Yavuz Ağıralioğlu
  2. Mansur Yavaş
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. Meral Akşener
  6. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?
    1. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
    2. Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan..
    3. Kastamonu'da kalabalığa aldırmadan..
    4. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    5. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
    6. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
    7. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
    8. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
    9. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
    10. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
    11. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
    12. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
    13. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
    14. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    15. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
    16. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
    17. 'Evinden aldıracağım' dediği..
    18. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
    19. Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade..
    20. Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta