Mansur Yavaş ile Meral Akşener neden görüşmedi? İşte tüm detaylar

2014 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mansur Yavaş'ın adı Mart 2019 için de geçiyor. İsmi CHP ve İYİ Parti'yle anılan Mansur Yavaş, henüz Meral Akşener'le görüşme yapmadı.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre Meral Akşener, görüşmesi için genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nu görevlendirdi. Ağıralioğlu, Mansur Yavaş'la yapacağı görüşmenin sonuçlarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e aktaracak. Küçük ilçelerin belediye başkan adaylarıyla bile yüz yüze görüşen Meral Akşener'in Mansur Yavaş'la konuşmaması parti tabanında soru işaretleri bıraktı.

Görüşmeye yarımcısını gönderecek

Ciddigazete'nin haberine göre; İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde beklenen başarıyı gösterememesi üzerine Turgut Altınok'un partiden uzaklaşmasının ardından Ankara'ya yeni başkan adayı arayan Meral Akşener, Mansur Yavaş ismine yöneldi ancak CHP ile "işbirliği" gündeme gelince Yavaş'a soğuk bakmaya başladı.

Ankara gibi büyük bir metropole belediye başkan adayı yapmayı düşündüğü bir isimle kendisi görüşmeyip yardımcısını gönderecek olması, Akşener'in Mansur Yavaş konusunda ısrarcı olmadığı izlemini doğurdu.

"İsteyen Mansur Yavaş'a oy verebilir"

Ankara'dan bir kaç ilçe belediyesi karşılığında Mansur Yavaş'ı CHP'nin adayı olarak destekleyeceği konuşulan Akşener, Başkent'e iddialı olmayan bir ismi aday gösterecek. Meral Akşener, parti tabanından yükselecek eleştiriler karşısında da "Ben Mansur Yavaş'ın aday olmasını istedim ancak kendisi kabul etmedi. İsteyen Mansur Yavaş'a oy verebilir" diyecek. Yavuz Ağıralioğlu ile Mansur Yavaş, bu akşam biraraya gelecek.