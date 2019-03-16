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Mansur Yavaş, HDP ile ittifak yaptıklarını inkar etti! Twitter'dan takiyye kokan paylaşım

Terör sevicisi HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temelli’nin, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul adayları hakkında yaptığı açıklamaya Mansur Yavaş’tan vatandaşları aldatmaya yönelik bir cevap geldi. Yavaş, “Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” ifadesini kullandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:11
Mansur Yavaş, HDP ile ittifak yaptıklarını inkar etti! Twitter'dan takiyye kokan paylaşım

Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi olan HDP’nin Eş Başkanı Sezai Temelli’nin bir televizyon kanalında sarf ettiği, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir” sözlerine CHP’li Mansur Yavaş’tan riyakarca bir cevap geldi.

Takiyye kokan bir paylaşım

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Mansur Yavaş, CHP-İP-SP üçlüsünün oluşturduğu Zillet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’na karşı terör örgütü destekçisi HDP ile iş pişirdiğini bilmesine rağmen, HDP’li Temelli’nin sözlerine takiyye kokan bir cevap verdi. Kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden konu ile ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Herkes bilsin ki, kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun.”

İşte Mansur Yavaş'ın o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:11
  1. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  2. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli
  3. Zillet İttifakı
  4. HDP İle ittifak
  5. İttifakı inkar etti
  6. terör destekçileri

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail3 dk önce
    İnsanın gerçeği saklayamayan tek uzvu gözleridir bakınca çehresine herşeyi görürsünüz.tabii objektif olarak.
  • kalelikaleli22 dk önce
    nasıl seçilecek ya bilmeyen mi var.bilmeyen bir tek kendisi galiba.
  • salim başsalim baş22 dk önce
    kandile adam gönderen pkk yı.... imralıya elci gönderip apo itini muhattap olan habura catır mahkemeler kurdurup silahlı pkk lı piçlere sov yaptıran barış süreci uydurmasıyla şehirleri tünellere cevrilmesine izin veren.iktidara geldiginde sıfır noktasında olan tetörü bu hale getiren akp nin zerre kadar konuşmaya hakkı yoktur

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