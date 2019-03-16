Mansur Yavaş, HDP ile ittifak yaptıklarını inkar etti! Twitter'dan takiyye kokan paylaşım

Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi olan HDP’nin Eş Başkanı Sezai Temelli’nin bir televizyon kanalında sarf ettiği, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir” sözlerine CHP’li Mansur Yavaş’tan riyakarca bir cevap geldi.

Takiyye kokan bir paylaşım

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Mansur Yavaş, CHP-İP-SP üçlüsünün oluşturduğu Zillet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’na karşı terör örgütü destekçisi HDP ile iş pişirdiğini bilmesine rağmen, HDP’li Temelli’nin sözlerine takiyye kokan bir cevap verdi. Kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden konu ile ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Herkes bilsin ki, kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun.”