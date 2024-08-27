Mansur Yavaş, Gülbin Tosun'un fişini çekti

Onlarca vatandaşımızı hayattan koparan başıboş köpek sorununun çözülmesini isteyenler kadar karşı çıkanlar da var.

O isimlerden biri de geçtiğimiz gün başıboş sokak köpekleriyle ilgili ayaklanma çağrısı yapan Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun.

Tosun son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN O ZAMAN"

Tosun, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi.

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Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.

Paylaşımın ardından Gülbin Tosun'un işine son verildiği iddiası ortaya atıldı.

Açıklama yapan Tosun, zorunlu izne çıkarıldığını belirtti.

"ZORUNLU İZNE ÇIKARILDIM"

Tosun şunları söyledi:

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."