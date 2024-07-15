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Siyaset Mansur Yavaş gaza bastı! Ankara’da ulaşım zammı yükleniyor
Siyaset

Mansur Yavaş gaza bastı! Ankara’da ulaşım zammı yükleniyor

Yeniakit Publisher
2024-07-15 15:02:00 -
Mansur Yavaş gaza bastı! Ankara’da ulaşım zammı yükleniyor

İndirim vaadiyle göreve gelip zam üstüne zam yapan CHP’li belediyeler halkı bezdirdi. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yine ulaşım zammı gündeme geldi.

Ankara’da şehir içi ulaşıma zam geliyor. Bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşıma yaklaşık %33 zam yapılması bekleniyor. Tam bilet 15 TL’den 20 TL’ye, indirimli bilet ise 7,50 TL’den 10’TL’ye çıkarılacak.

Bilgi, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan geldi.

X hesabından paylaşım yapan Babuşçu, "Ankara’da şehiriçi ulaşıma zam… Bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşıma yaklaşık % 33 zam yapılması bekleniyor. Tam bilet 15 TL’den 20 TL’ye, indirimli bilet ise 7,50 TL’den 10’TL’ye çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

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