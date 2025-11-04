Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu aratmıyor! ANKARAY arızalandı
Ankara'yı kurutan CHP'li Mansur Yavaş, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu aratmıyor. Yavaş, başkentlileri arızalanan metrolara ve yolda kalan otobüslere mahkum bırakmaya devam ediyor. Bakımları yapılmayan ANKARAY hattında sefer yapan trenlerden biri Kızılay İstasyonu'nda arıza yapınca Ankaralılar EGO otobüslerine yönlendirildi.
Başkentte ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza yapması üzerine yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.
Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi.
Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
